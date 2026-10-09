Tavares Sebut Persebaya Tetap Waspadai Isenmulang Kalteng FC Meski Peringkat Dasar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tetap mewaspadai permainan Isenmulang Kalteng FC dalam laga BRI Super League, di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10).

Isenmulang Kalteng FC sendiri masih tertahan di dasar klasemen kompetisi BRI Super League. Mereka tercatat tidak pernah menang dalam tiga pertandingan terakhirnya.

“Saya ingin menyampaikan bahwa kami tidak bisa menilai tim ini hanya dari posisi mereka di tabel klasemen,” kata Tavares dalam sesi konferensi pers di Bandar Lampung.

Tavares mengatakan klub yang berasal dari Palangka Raya tersebut mempunyai sejumlah peluang ketika bermain melawan Arema FC, meski akhirnya kalah dengan skor 4-0.

“Menurut pandangan saya setelah melihat pertandingan terakhir, mereka punya peluang bagus melawan Arema, tetapi Arema mencetak gol dari kesempatan pertama,” ujarnya.

Hal sama juga terjadi ketika Isenmulang Kalteng FC bertemu dengan Bali United FC, dengan skor 4-1. Serta saat bermain melawan Bhayangkara FC yang berakhir kalah 2-0.

“Artinya, hasil akhir tersebut tidak mencerminkan permainan mereka yang sebenarnya. Tim ini bermain jauh lebih baik daripada sekadar hasil tiga kekalahan itu,” ucapnya.

Dia pun mengingatkan Tim Bajol Ijo untuk tidak berpikir bisa menang dengan mudah melawan Isenmulang Kalteng FC. Sebab, lawan mempunyai motivasi sendiri untuk meraih poin.