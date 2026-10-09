Madura United Menang 3 Kali Beruntun, Marcos Reina Ingin Persik Jadi Penghentinya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina tak gentar menghadapi kekuatan Madura United FC yang sedang mencatatkan tiga kemenangan beruntun. Pelatih asal Spanyol itu justru menantang anak asuhnya untuk memberikan kekalahan pertama kepada Laskar Sape Kerrab saat kedua tim bentrok pada pekan keempat BRI Super League 2026/27 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).

Madura United datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tiga pertandingan sebelumnya. Ketajaman striker Dimitar Mitkov juga menjadi ancaman bagi pertahanan Persik. Penyerang tersebut sementara memimpin daftar top skor bersama bomber Dewa United Banten FC, Denilson Jr, dengan koleksi empat gol.

Meski menghadapi lawan yang sedang dalam tren positif, Marcos Reina meminta para pemain Persik tetap fokus dan menjalankan rencana permainan yang telah disiapkan.

“Mereka adalah tim yang bagus. Tidak mungkin sebuah tim bisa menang tiga kali, kalau mereka bukan tim yang sangat baik. Itulah sebabnya kami harus sangat fokus untuk memberi mereka kekalahan pertamanya di Kediri,” kata Marcos Reina dikutip dari laman ileague.id.

Pelatih berusia 42 tahun itu mengakui pertandingan tidak akan berjalan mudah. Namun, dia percaya pada kualitas pemain serta pola permainan yang telah dibangun bersama skuad Macan Putih.

“Kami harus percaya dengan diri sendiri, percaya kepada pemain, cara kami bermain, dan menjalankan rencana terbaik yang bisa kami lakukan. Kami punya kepercayaan untuk memenangkan pertandingan ini,” ucapnya.

Optimisme Marcos bukan tanpa alasan. Persik mampu mengamankan empat poin dari dua laga tandang, yakni menang 2-0 atas Garudayaksa FC dan bermain imbang 1-1 melawan Arema FC.

Namun, catatan tersebut berbanding terbalik dengan hasil kandang Persik yang sempat kalah 0-1 dari Dewa United. Karena itu, pertandingan melawan Madura United menjadi kesempatan bagi Macan Putih untuk membuktikan kemampuan mereka di hadapan pendukung sendiri.