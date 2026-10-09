Isenmulang Vs Persebaya Tanpa Penonton, Mundari Karya Minta Pemain Tampil Maksimal

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Isenmulang Kalteng FC membidik tiga poin saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan keempat BRI Super League 2026/27, Jumat (9/10) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Mundari Karya menyatakan timnya harus bangkit setelah menelan kekalahan dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Laga yang semula direncanakan menjadi pertandingan kandang perdana Isenmulang di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, itu harus dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Keputusan tersebut diambil akibat dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pertandingan ini juga dipastikan berlangsung tanpa penonton. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Isenmulang yang berusaha meraih poin perdana setelah kehilangan banyak poin pada awal musim.

"Tentunya kami sudah kehilangan banyak poin. Ini pertama kali kita main di kandang. Jadi, kalau ditanya target, tentunya kita ingin memenangkan pertandingan besok, jadi targetnya adalah tiga poin," ujar Mundari Karya dikutip dari laman ileague.id, Jumat (9/10).

Pelatih Isenmulang itu mengatakan timnya telah memanfaatkan waktu persiapan selama dua pekan untuk membenahi sejumlah aspek permainan. Persiapan meliputi pemahaman taktik, teknik, hingga adaptasi terhadap lapangan pertandingan.

Isenmulang juga memiliki pengalaman bermain di Stadion PKOR Sumpah Pemuda saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC. Pengalaman tersebut diharapkan membantu para pemain beradaptasi dengan lokasi pertandingan.

Mundari mengakui absennya penonton dapat memengaruhi atmosfer pertandingan. Meski begitu, dia menilai tekad dan mentalitas pemain menjadi faktor penting untuk menghadapi Persebaya.