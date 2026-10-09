Persik Kediri Bidik Tiga Poin atas Madura United, Kiko Carneiro Ungkap Modal Tim

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Kapten Persik Kediri Kiko Carneiro menyatakan kesiapan timnya menghadapi Madura United FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Macan Putih membidik tiga poin saat menjamu Laskar Sape Kerrab di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).

Bek asal Portugal itu menyebut persiapan Persik berjalan optimal selama jeda kompetisi. Menurut dia, kualitas permainan secara individu maupun tim terus mengalami peningkatan setiap pekan.

"Kami berlatih sangat optimal selama libur kompetisi lalu. Tiap pekan selalu ada peningkatan kualitas secara individu dan tim. Minggu ini saya rasa jadi puncak kesiapan kami menghadapi Madura United," kata Kiko dikutip dari laman ileague.id.

Selain persiapan di lapangan, Kiko menilai suasana positif di ruang ganti menjadi modal penting bagi Persik. Hubungan antarpemain yang makin harmonis dinilai dapat membantu tim menghadapi pertandingan krusial tersebut.

"Suasana dan semangat tim sangat bagus. Semua pemain merasa senang. Ini membuat hubungan antarpemain makin harmonis. Ini juga modal baik untuk pertandingan besok," ungkap pemain berusia 26 tahun itu.

Dari sisi teknis, Kiko menyebut pelatih Persik Marcos Reina telah menyiapkan strategi secara detail dan terstruktur. Para pemain pun disebut sudah memahami tugas masing-masing untuk menghadapi Madura United.

"Persiapan teknis dan taktis sudah matang. Kami tak sabar menunggu pertandingan besok. Jadi semua pemain tahu pasti, apa yang harus dilakukan di pertandingan," ujarnya.

Meski demikian, Kiko menyadari Madura United bukan lawan yang mudah. Tim tamu datang dengan modal tiga kemenangan beruntun yang menunjukkan konsistensi performa mereka pada awal musim.