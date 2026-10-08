Persebaya Dapat Lawan Ini di League Cup, Tiket 12 Besar Jadi Taruhan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya sudah mengetahui lawan yang akan dihadapi pada fase grup League Cup 2026/27. Hasil drawing yang digelar I.League di Jakarta, Rabu (7/10), menempatkan Green Force di Grup G Zona Timur 1 bersama PSBS Biak dan Kendal Tornado FC.

Sebanyak 36 klub dibagi ke dalam 12 grup pada fase tersebut. Setiap grup dihuni tiga tim.

Sementara itu, Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda tidak mengikuti drawing karena langsung menunggu di babak perempat final.

Format fase grup membuat setiap tim hanya memainkan dua pertandingan. Masing-masing klub mendapat satu kesempatan bermain di kandang dan satu laga di markas lawan.

Seluruh pertandingan fase grup dijadwalkan berlangsung pada tengah pekan dan terbagi dalam tiga matchday, yakni 3–5 November, 24–26 November, serta 1–3 Desember 2026.

Dengan hanya juara grup yang berhak melaju ke babak 12 besar, setiap pertandingan menjadi penting bagi Persebaya. Green Force harus memaksimalkan dua laga untuk mengamankan posisi teratas Grup G.

Bagi Persebaya, League Cup menjadi kesempatan untuk kembali berjuang bersama Bonek dan Bonita di luar kompetisi liga. Persiapan pun akan dilakukan agar tim dapat tampil maksimal sejak pertandingan pertama.

Informasi mengenai jadwal pertandingan Persebaya di League Cup 2026/27 akan disampaikan lebih lanjut melalui kanal resmi klub.