Madura United Incar Kemenangan Keempat Beruntun, Persik Kediri Jadi Ujian

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Madura United FC mengusung misi menggenapkan empat kemenangan beruntun saat bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Kedua tim akan bentrok di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10) sore.

Pelatih Madura United Jose Gomes ingin Hugo Gomes dan kolega kembali mengamankan tiga poin sekaligus mencatatkan quattrick kemenangan pada awal musim ini.

Madura United memiliki modal berharga untuk mewujudkan target tersebut. Laskar Sape Kerrab menyapu bersih tiga pertandingan pertama BRI Super League 2026/27 dengan kemenangan.

Salah satu hasil positif tersebut diraih ketika Madura United mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Meski bermain di hadapan belasan ribu suporter tuan rumah, skuad Madura United tetap tampil tanpa gentar dan membawa pulang tiga poin.

Catatan tersebut menjadi modal kepercayaan diri Madura United sebelum menghadapi Persik yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

"Motivasi kami sudah cukup. Persiapan kami untuk pertandingan ini cukup bagus juga. Kami akan segera berangkat ke Kediri untuk pertandingan besok," kata Jose Gomes saat jumpa pers secara daring, Kamis (8/10) pagi.

Namun, pelatih asal Portugal tersebut menyadari laga kontra Persik tidak akan mudah. Menurut dia, Macan Putih memiliki kualitas tim yang bagus pada musim ini.