Persebaya Cuma Punya Dua Laga di League Cup, Bernardo Tavares Incar Sapu Bersih

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya mendapat tantangan berbeda pada fase grup League Cup 2026/27. Bajul Ijo tergabung di Grup G Zona Timur bersama PSBS Biak dan Kendal Tornado FC.

League Cup 2026/27 menjadi turnamen yang mempertemukan klub-klub BRI Super League 2026/27 dan Pegadaian Championship 2026/27. Kondisi tersebut membuat Persebaya harus menghadapi lawan dengan karakter dan motivasi yang berbeda.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyadari dua pertandingan fase grup tidak akan mudah. Karena itu, dia meminta para pemain tetap menghormati lawan dan menjaga fokus untuk mengamankan tiket ke fase berikutnya.

“Kami akan bertanding melawan PSBS Biak, tim yang musim lalu berlaga di Super League dan Kendal Tornado FC yang sedang berjuang untuk promosi ke Super League," kata Tavares dikutip dari laman ileague.id, Kamis (8/10).

"Kedua pertandingan ini pastinya akan menarik, dan lawan-lawan kami tentu akan memiliki motivasi tinggi saat menghadapi tim kami,” imbuh dia.

League Cup 2026/27 merupakan edisi perdana turnamen yang mempertemukan klub Super League dan Championship. Sebanyak 36 klub mengikuti fase grup yang terbagi ke dalam 12 grup.

Sementara itu, Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda langsung menunggu di babak perempat final.

Persaingan fase grup juga dipastikan berlangsung ketat karena hanya juara grup yang berhak melaju ke fase knockout. Artinya, Persebaya hanya memiliki dua pertandingan untuk mengamankan posisi teratas Grup G sebelum melanjutkan perjalanan menuju fase 12 besar.