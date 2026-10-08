Arema FC Satu Grup dengan RANS dan Isenmulang, Begini Target di League Cup

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC tidak ingin menjadikan League Cup 2026/27 sekadar ajang tambahan dalam kalender kompetisi. Singo Edan memasang target serius untuk meraih prestasi maksimal setelah hasil drawing menempatkan mereka di Grup L Zona Timur bersama RANS Nusantara FC dan Isenmulang Kalteng FC.

Persaingan di fase grup dipastikan berlangsung ketat. Dengan format setiap tim hanya memainkan dua pertandingan, masing-masing klub mendapat kesempatan satu kali menjadi tuan rumah dan satu kali menjalani laga tandang.

Kondisi tersebut membuat setiap pertandingan menjadi penting. Tidak banyak ruang bagi tim untuk melakukan kesalahan karena hasil dua laga akan sangat menentukan peluang untuk melaju ke fase berikutnya.

Head of Public Relations & Marcomm Arema FC Munif Wakid menyambut positif hasil drawing tersebut. Menurut dia, format satu kali kandang dan satu kali tandang cukup ideal serta adil bagi seluruh peserta.

"Kami sudah menerima hasil drawing League Cup 2026/27. Terkait format satu kali home dan satu kali away, kami menilai ini format yang ideal dan adil bagi semua tim," ujar Munif Wakid dikutip dari laman ileague.id, Kamis (8/10).

Arema FC pun bertekad memberikan penampilan terbaik sejak fase grup. Klub tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga ingin turut menjaga kualitas penyelenggaraan turnamen agar pertandingan dapat dinikmati suporter dan pencinta sepak bola.

"Arema FC siap turut menyukseskan penyelenggaraan League Cup 2026/27 dari segala lini. Mengenai target, kami tidak main-main. Target Arema FC adalah berprestasi maksimal dan melangkah sejauh mungkin di turnamen ini. Kami mohon doa dan dukungan penuh dari Aremania," pungkasnya.

Setelah hasil drawing diketahui, tim pelatih Arema FC akan meningkatkan persiapan menghadapi dua pertandingan Grup L.