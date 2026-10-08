Pemain EPA Persebaya Berpeluang Tampil di League Cup, Bernardo Tavares Ungkap Syaratnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares membuka peluang bagi pemain muda Elite Pro Academy (EPA) untuk mendapatkan kesempatan bermain bersama tim senior di League Cup 2026/2027.

Menurut Tavares, kompetisi tersebut menjadi momentum bagi pemain akademi untuk membuktikan kemampuan sekaligus mengumpulkan pengalaman di level senior.

"Apabila mereka membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan, kompetisi ini bisa menjadi peluang bagi pemain dari akademi kami," kata Tavares dalam keterangannya di Surabaya, Kamis (8/10).

Sejumlah pemain muda EPA Persebaya musim 2026/2027 juga rutin mengikuti sesi latihan bersama tim utama. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki peluang lebih besar untuk menunjukkan kemampuan kepada tim pelatih.

Tavares menilai peluang pemain akademi makin terbuka karena regulasi League Cup hanya memperbolehkan tiga pemain asing tampil. Dengan demikian, ruang bagi pemain lokal, termasuk jebolan akademi, untuk mendapatkan menit bermain menjadi lebih besar.

Meski ingin memberikan kesempatan kepada pemain muda, Tavares tetap memasang target tinggi bersama Persebaya.

Pelatih asal Portugal itu menargetkan Bajul Ijo meraih kemenangan dalam dua pertandingan fase grup sekaligus memastikan tiket ke babak berikutnya.

"Target Persebaya di League Cup adalah mencoba memenangkan dua pertandingan berikutnya dan lolos ke babak selanjutnya," ujarnya.