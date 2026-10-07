Persik vs Madura United, Marcos Reina Ungkap 3 Pemain yang Wajib Diwaspadai

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui Madura United bukan lawan mudah. Laskar Sape Kerrab datang ke Stadion Brawijaya dengan modal sempurna setelah meraih tiga kemenangan beruntun di BRI Super League 2026/2027.

Meski demikian, Marcos tetap optimistis Persik mampu mengamankan tiga poin saat menjamu Madura United pada pekan keempat, Jumat (9/10).

"Mereka adalah tim yang bagus. Tidak mungkin sebuah tim bisa menang tiga kali kalau bukan tim yang bagus. Itulah sebabnya kami harus sangat fokus," kata Marcos, Rabu (7/10).

Menurut dia, Persik telah menjalani persiapan dengan baik untuk menghadapi pertandingan tersebut. Skuad Macan Putih juga telah menyiapkan strategi untuk meredam permainan Madura United sekaligus memaksimalkan peluang meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Marcos mengaku percaya terhadap kemampuan pemain dan pola permainan yang selama ini dikembangkan Persik.

"Kami percaya kepada diri sendiri, percaya kepada pemain, cara kami bermain, dan menyiapkan strategi terbaik yang bisa kami lakukan. Kami punya kepercayaan untuk memenangkan pertandingan ini," ujarnya.

Keyakinan tersebut menjadi modal penting Persik sebelum menghadapi Madura United.

"Kami percaya bisa mengalahkan siapa pun di kompetisi, termasuk Madura United," tegas Marcos.