Sudah 4 Gol ke Gawang Persik, Hugo Gomes Ingin Kembali Jadi Mimpi Buruk Macan Putih

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Gelandang asing Madura United FC Hugo Gomes berpotensi kembali menjadi mimpi buruk Persik Kediri saat kedua tim bertemu pada pekan keempat BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).

Pemain asal Brasil itu tercatat sebagai pemain Madura United yang paling rajin membobol gawang Persik Kediri. Hugo Gomes telah mengoleksi empat gol dari total 14 gol yang dicetak Laskar Sape Kerrab ke gawang Macan Putih di kompetisi kasta tertinggi Indonesia sejak musim 2021 hingga 2026.

Empat gol tersebut dicetak Hugo dalam tiga pertandingan.

Dia mencetak brace saat Madura United menang 2-0 atas Persik pada 24 November 2021. Satu gol kemudian dibuat ketika kedua tim bermain imbang 2-2 pada 5 Maret 2022.

Gol keempat Hugo ke gawang Persik tercipta saat Madura United menang 3-2 pada 9 Juli 2023.

Pertemuan pada pekan keempat BRI Super League 2026/27 nanti menjadi laga ketujuh bagi Hugo Gomes menghadapi Persik dengan seragam Madura United.

Baca Juga: Persik Kediri Siapkan Skema Khusus Hadapi Madura United

Gelandang bernomor punggung 23 itu pun bertekad kembali mencatatkan namanya di papan skor.

"Kalau ada kesempatan tentu ingin cetak lagi," kata Hugo dikutip dari laman ileague.id, Rabu (7/10).