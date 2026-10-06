Madura United Sapu Bersih 3 Pertemuan Terakhir, Persik Kediri Wajib Waspada

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC membawa modal berharga saat menghadapi Persik Kediri pada pekan keempat BRI Super League 2026/27 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).

Laskar Sape Kerrab tercatat mampu meraih kemenangan dalam tiga pertemuan terakhir melawan Persik Kediri.

Kemenangan pertama diraih Madura United pada 11 April 2026. Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura United menang 2-1 pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

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Hasil serupa kembali diraih Madura United saat bertandang ke Stadion Brawijaya pada putaran pertama musim lalu, 16 Agustus 2025.

Madura United kemudian kembali menundukkan Persik dengan skor 2-1 saat bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pada putaran kedua BRI Super League 2024/25, 28 April 2025.

Kekalahan terakhir Madura United dari Persik terjadi saat bertandang ke Stadion Brawijaya pada 6 Desember 2024.

Saat itu, Persik menang tipis 1-0 melalui gol semata wayang Hamra Hehanusa pada pekan ke-13.

Gelandang serang Madura United Iran Junior menilai catatan tersebut menjadi modal positif bagi timnya. Namun, dia menyadari pertandingan di kandang Persik tetap tidak akan mudah.