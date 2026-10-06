Persik Kediri Manfaatkan Jeda Kompetisi untuk Matangkan Taktik

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri memanfaatkan jeda kompetisi untuk meningkatkan kemampuan skuad. Pekan ini, fokus latihan Macan Putih mulai diarahkan pada aspek taktikal sebagai persiapan menghadapi Madura United.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengatakan timnya sebelumnya lebih banyak menjalani latihan fisik. Namun, memasuki pekan ini, porsi latihan mulai berimbang antara fisik dan taktik, termasuk pemulihan kondisi pemain.

“Saat ini menjadi waktu untuk membenahi aspek taktis, berbeda dengan minggu lalu yang lebih fokus pada aspek fisik. Pekan ini mencakup latihan fisik maupun taktis, serta upaya pemulihan kondisi pemain,” ujar Marcos, Selasa (6/10).

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan dua pekan jeda kompetisi dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan skuad sebelum fokus menghadapi Madura United.

Menurut Marcos, anak asuhnya telah menunjukkan permainan yang baik. Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.

“Kami mencoba untuk meningkatkannya dan membuatnya lebih baik. Kami gunakan pekan ini untuk meningkatkan diri, dan juga untuk menghadapi Madura United nanti,” katanya.

Persik akan menjamu Madura United pada lanjutan BRI Super League 2026/27 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jumat (9/10).

Marcos berharap dukungan suporter kembali menjadi kekuatan tambahan bagi timnya dalam pertandingan kandang tersebut.