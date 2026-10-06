Persik Kediri Siapkan Skema Khusus Hadapi Madura United

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri menyatakan siap tempur menghadapi Madura United pada pekan keempat BRI Super League 2026/27 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).

Pelatih Persik Marcos Reina mengatakan timnya telah memasuki tahap akhir persiapan dengan fokus pada aspek taktikal.

“Kami matangkan skema permainan sendiri dan mengantisipasi cara main Madura United,” kata Reina, dikutip dari laman ileague.id, Selasa (6/10).

Persik menghadapi Madura United yang sedang dalam tren positif. Laskar Sape Kerrab berada di posisi kedua klasemen sementara setelah menyapu bersih tiga pertandingan awal dengan kemenangan atas Persijap Jepara, PSS Sleman, dan PSIM Yogyakarta.

Namun, kondisi tersebut tidak membuat Reina gentar. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan perbedaan posisi di klasemen bukan alasan bagi Persik untuk takut menghadapi Madura United.

Reina juga menilai performa Persik terus mengalami perkembangan dalam tiga pertandingan awal musim ini.

“Pada tiga pertandingan awal musim ini, permainan tim terus meningkat, termasuk saat kami dikalahkan Dewa United. Kami yakin kemajuan ini akan mampu untuk menghadapi Madura United nanti,” ujarnya.

Persik saat ini mengoleksi satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari tiga pertandingan pertama BRI Super League 2026/27.