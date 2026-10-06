Brawijaya Sempat Ternoda, Persik Kediri Ingin Bangkit Lawan Madura United

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri punya misi besar saat menjamu Madura United pada pekan keempat BRI Super League 2026/27 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jumat (9/10).

Laga bertajuk Derby Jatim itu tak sekadar menjadi kesempatan bagi Macan Putih untuk mendongkrak posisi di klasemen. Persik juga ingin mengembalikan Stadion Brawijaya sebagai kandang yang sulit ditaklukkan lawan.

Saat ini Persik masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi empat poin.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menyadari misi tersebut membutuhkan dukungan penuh dari Persikmania. Apalagi lawan yang dihadapi merupakan tim yang sedang dalam performa apik.

Madura United asuhan Jose Gomes selalu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan awal musim ini. Laskar Sapeh Kerrab kini menempati posisi kedua klasemen sementara dengan torehan sembilan poin.

Keangkeran Stadion Brawijaya sendiri sempat ternoda setelah Persik takluk 0-1 dari Dewa United pada pertandingan perdana musim ini.

Setelah kekalahan tersebut, Bayu Otto dkk mampu menunjukkan performa positif dalam dua laga tandang. Persik menang 2-0 atas Garudayaksa FC dan bermain imbang 1-1 melawan Arema FC.

Marcos pun berharap tren positif tersebut bisa dilanjutkan saat kembali bermain di hadapan Persikmania.