JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Persik Kediri Jadi Ujian Madura United, Jose Gomes Minta Pemain Tak Lengah

Persik Kediri Jadi Ujian Madura United, Jose Gomes Minta Pemain Tak Lengah

Senin, 05 Oktober 2026 – 13:08 WIB
Persik Kediri Jadi Ujian Madura United, Jose Gomes Minta Pemain Tak Lengah - JPNN.com Jatim
Madura United mematangkan persiapan menghadapi Persik Kediri pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Jose Gomes meminta tim tetap fokus. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC mulai mematangkan persiapan menjelang menghadapi Persik Kediri pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Duel bertajuk Derby Jawa Timur itu akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10) mendatang.

Pelatih Madura United Jose Gomes menegaskan timnya harus menjalani persiapan secara serius. Laga tandang menghadapi Persik diprediksi menjadi ujian tersendiri bagi Laskar Sape Kerrab.

Baca Juga:

Selain harus bermain di kandang lawan, Madura United juga dituntut menjaga konsistensi setelah menyapu bersih tiga pertandingan awal musim dengan kemenangan.

Madura United mengawali kompetisi dengan mengalahkan Persijap Jepara 2-0, kemudian menang 3-1 atas PSS Sleman, dan menundukkan PSIM Yogyakarta 2-1 melalui comeback.

"Kami tahu pertandingan melawan Persik tidak akan mudah. Mereka adalah tim yang bagus dan kami akan bermain di kandang mereka. Karena itu, kami harus mempersiapkan pertandingan ini dengan baik dan tetap fokus sejak awal," ucap Jose Gomes, dikutip dari laman ileague.id, Senin (5/10).

Baca Juga:

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, pertandingan derby membutuhkan mental dan konsentrasi lebih dari para pemain. Setiap detail pertandingan, kata dia, harus diperhatikan agar Madura United mampu membawa pulang hasil positif dari kandang Macan Putih.

"Kami harus bermain sebagai tim, bekerja keras dan memberikan yang terbaik selama pertandingan. Kami menghormati Persik, tetapi kami juga percaya dengan kemampuan tim sendiri," ujarnya.

Madura United mematangkan persiapan menghadapi Persik Kediri pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Jose Gomes meminta tim tetap fokus.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   madura united persik vs madura united Jose Gomes BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU