Persik Kediri Jadi Ujian Madura United, Jose Gomes Minta Pemain Tak Lengah

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC mulai mematangkan persiapan menjelang menghadapi Persik Kediri pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Duel bertajuk Derby Jawa Timur itu akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10) mendatang.

Pelatih Madura United Jose Gomes menegaskan timnya harus menjalani persiapan secara serius. Laga tandang menghadapi Persik diprediksi menjadi ujian tersendiri bagi Laskar Sape Kerrab.

Selain harus bermain di kandang lawan, Madura United juga dituntut menjaga konsistensi setelah menyapu bersih tiga pertandingan awal musim dengan kemenangan.

Madura United mengawali kompetisi dengan mengalahkan Persijap Jepara 2-0, kemudian menang 3-1 atas PSS Sleman, dan menundukkan PSIM Yogyakarta 2-1 melalui comeback.

"Kami tahu pertandingan melawan Persik tidak akan mudah. Mereka adalah tim yang bagus dan kami akan bermain di kandang mereka. Karena itu, kami harus mempersiapkan pertandingan ini dengan baik dan tetap fokus sejak awal," ucap Jose Gomes, dikutip dari laman ileague.id, Senin (5/10).

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, pertandingan derby membutuhkan mental dan konsentrasi lebih dari para pemain. Setiap detail pertandingan, kata dia, harus diperhatikan agar Madura United mampu membawa pulang hasil positif dari kandang Macan Putih.

"Kami harus bermain sebagai tim, bekerja keras dan memberikan yang terbaik selama pertandingan. Kami menghormati Persik, tetapi kami juga percaya dengan kemampuan tim sendiri," ujarnya.