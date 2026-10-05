Madura United Sapu Bersih 3 Laga, Persik Kediri Siapkan Strategi Khusus

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri serius mempersiapkan diri menjelang duel kontra Madura United FC pada lanjutan BRI Super League 2026/27 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jumat (9/10) mendatang.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina berambisi menghentikan catatan sempurna Laskar Sapeh Kerrab yang selalu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan awal musim ini.

Madura United saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi sembilan poin. Hugo Jaja dkk mencatat tiga kemenangan beruntun.

Sementara itu, Persik Kediri masih berada di peringkat ke-11 dengan torehan empat poin dari tiga pertandingan.

Meski terpaut cukup jauh di klasemen, Marcos Reina memastikan kondisi tersebut tidak membuat anak asuhnya gentar.

Pelatih asal Spanyol itu memanfaatkan jeda panjang kompetisi karena agenda FIFA Matchday untuk meningkatkan kesiapan tim. Pekan pertama difokuskan pada peningkatan kondisi fisik para pemain.

Memasuki pekan kedua, persiapan Macan Putih mulai diarahkan pada aspek taktikal. Marcos Reina menyebut timnya tidak hanya mematangkan skema permainan sendiri, tetapi juga mempelajari gaya bermain Madura United.

"Saat ini kami masuk tahap taktik permainan. Kami matangkan skema permainan sendiri dan mengantisipasi cara main Madura United," kata Marcos Reina dikutip dari laman ileague.id, Senin (5/10).