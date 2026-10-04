Persebaya Hadapi 5 Laga dalam 21 Hari, Rivera Soroti Satu Hal Penting

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya bakal menghadapi jadwal padat sepanjang Oktober. Lima pertandingan sudah menanti Green Force dalam rentang waktu kurang dari sebulan.

Kapten Persebaya Francisco Rivera menyadari padatnya agenda tersebut menjadi tantangan bagi dirinya dan seluruh rekan setim. Karena itu, pemain asal Meksiko tersebut memilih fokus mempersiapkan kondisi sebaik mungkin agar bisa membantu Persebaya melewati periode sibuk tersebut.

“Oktober nanti jadwal kami cukup padat dengan lima pertandingan. Karena itu, saya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin,” ujar Rivera dikutip dari laman resmi klub, Minggu (4/10).

Setelah jeda kompetisi karena agenda FIFA Matchday, Persebaya akan kembali bertanding dengan menghadapi Isenmulang Kalteng FC di Lampung pada Jumat (9/10).

Selanjutnya, Bajul Ijo menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu (18/10). Empat hari berselang, Persebaya bertandang ke markas PSM Makassar, Kamis (22/10).

Persebaya kemudian menghadapi Madura United di GBT pada Senin (26/10), sebelum menutup rangkaian pertandingan Oktober dengan menjamu Persijap Jepara pada Jumat (30/10).

Dengan jarak pertandingan yang cukup rapat, Rivera menilai kemampuan menjaga kondisi fisik dan recovery menjadi salah satu kunci.

“Dengan jadwal lima pertandingan di Oktober, kami harus bisa menjaga kondisi dan melakukan recovery dengan baik agar siap menghadapi setiap pertandingan,” kata pemain berusia 32 tahun tersebut.