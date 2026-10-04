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SIER Libatkan UMKM Binaan di Jatim Fest 2026, Dorong Produk Lokal Naik Kelas

Minggu, 04 Oktober 2026 – 11:06 WIB
SIER Libatkan UMKM Binaan di Jatim Fest 2026, Dorong Produk Lokal Naik Kelas - JPNN.com Jatim
SIER melibatkan UMKM binaan dalam Jatim Fest 2026 di Surabaya untuk memperluas akses pasar, promosi, jejaring, dan peluang kolaborasi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) terus mendorong perluasan akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai kesempatan promosi dan pameran.

Salah satunya dilakukan dengan melibatkan UMKM binaan dalam Jatim Fest 2026 yang berlangsung di Grand City Convex Surabaya pada 30 September hingga 4 Oktober 2026.

Dalam ajang tersebut, Holding BUMN Danareksa menghadirkan empat UMKM dari sejumlah anggota holding. Salah satunya Nikita Etnik yang didampingi PT SIER.

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Tiga UMKM lainnya yakni Athaya Arts dari PT Danareksa (Persero), Kang Nabil dari PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), serta Kirana Khimar dari PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Keikutsertaan UMKM tersebut menjadi salah satu upaya anggota Holding BUMN Danareksa memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk, menjangkau konsumen lebih luas, sekaligus membuka peluang kolaborasi dan pengembangan pasar.

Salah satu UMKM yang hadir melalui pendampingan SIER ialah Nikita Etnik milik Feni Permonowati.

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UMKM yang telah dijalankan sejak 2015 itu menghadirkan berbagai aksesori handmade berbahan batu alam dan tembaga bakar.

“Produk saya aksesoris handmade semuanya. Basic-nya semua dari batu dan tembaga, tembaga bakar. Karena batunya batu asli, biasanya satu koleksi hanya satu karena memang batunya batu alam, jadi tidak ada kembarnya dan terkesan eksklusif,” ujar Feni, Minggu (4/10).

SIER melibatkan UMKM binaan dalam Jatim Fest 2026 di Surabaya untuk memperluas akses pasar, promosi, jejaring, dan peluang kolaborasi.
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TAGS   SIER UMKM Jatim Fest 2026 produk lokal

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