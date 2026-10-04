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Madura United Kalah 1-2 dari Klub Liga 4, Jose Gomes Ungkap Tujuan Uji Coba

Minggu, 04 Oktober 2026 – 10:35 WIB
Madura United Kalah 1-2 dari Klub Liga 4, Jose Gomes Ungkap Tujuan Uji Coba - JPNN.com Jatim
Madura United kalah 1-2 dari Perseba Bangkalan dalam laga uji coba. Jose Gomes menyebut pertandingan tersebut menjadi bahan evaluasi kesiapan pemain. Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Madura United FC harus mengakui keunggulan klub Liga 4 Perseba Bangkalan dengan skor 1-2 dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (3/10).

Dalam pertandingan tersebut, Pelatih Madura United Jose Gomes menurunkan sejumlah pemain yang minim menit bermain pada tiga laga awal BRI Super League 2026/27.

Beberapa di antaranya Make Aldo Maulidino, Aditya Harlan, Jasey Werhmann, Brandon, dan Feby Ramzy Wirawan.

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Meski menghadapi tim dari kasta keempat, Jose Gomes menilai pertandingan tersebut tetap penting bagi Madura United.

Laga itu menjadi kesempatan untuk melihat kesiapan para pemain sekaligus bahan evaluasi tim sebelum kembali menjalani kompetisi BRI Super League 2026/27.

“Pertandingan dan persiapan ini berguna untuk menunjukkan kepada kami siapa yang siap bermain dan siapa yang belum,” kata Jose Gomes selepas pertandingan.

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Pelatih asal Portugal itu menegaskan tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah. Menurutnya, setiap laga harus dijalani dengan keseriusan dan motivasi tinggi, terlepas dari kasta kompetisi lawan.

“Tidak ada pertandingan yang mudah, baik di kasta satu, dua, tiga, maupun empat. Kami harus menjalani setiap sesi latihan dan setiap pertandingan dengan hasrat besar untuk menang,” tegasnya.

Madura United kalah 1-2 dari Perseba Bangkalan dalam laga uji coba. Jose Gomes menyebut pertandingan tersebut menjadi bahan evaluasi kesiapan pemain.
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TAGS   madura united perseba bangkalan Jose Gomes BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 Liga 4 Jatim

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