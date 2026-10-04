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JPNN.com Jatim Olahraga Persela Lamongan Belum Kebobolan dalam 3 Laga, Barito Putera Jadi Ujian Berikutnya

Persela Lamongan Belum Kebobolan dalam 3 Laga, Barito Putera Jadi Ujian Berikutnya

Minggu, 04 Oktober 2026 – 09:34 WIB
Persela Lamongan Belum Kebobolan dalam 3 Laga, Barito Putera Jadi Ujian Berikutnya - JPNN.com Jatim
Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti di dampingi pesepakbola Rafli Mahreza saat memberikan keterangan pada sesi jumpa pers sebelum pertandingan melawan Barito Putra di Stadion Demang Lehman, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (3/10/2026). Persela bertekad melanjutkan trend positif kemenangan untuk tetap bertahan di papan atas klasemen sementara Pegadaian Championship musim 2026/2027. (ANTARA/HO-Tim Persela)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi tuan rumah PS Barito Putera pada pekan keempat Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Demang Lehman, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (4/10).

Persela datang dengan modal tiga kemenangan beruntun. Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu masing-masing mengalahkan Persis Solo 2-0, Persiba Balikpapan 1-0, dan PSBS Biak 6-0.

Dari tiga pertandingan tersebut, Persela mencetak sembilan gol dan belum sekalipun kebobolan.

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Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan timnya telah menjalani persiapan selama sepekan. Seluruh pemain juga dalam kondisi fit untuk menghadapi Barito Putera.

"Setiap tim pasti menargetkan kemenangan. Yang pasti, kami perlu kerja keras untuk bisa mencuri poin di Banjarmasin," kata Bima Sakti dalam keterangan yang diterima di Lamongan, Sabtu (3/10).

Bima mengingatkan anak asuhnya tidak menjadikan catatan pertemuan kedua tim pada musim-musim sebelumnya sebagai patokan.

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Menurutnya, Barito Putera mengalami perubahan komposisi pemain pada musim ini sehingga pertandingan tetap harus dihadapi dengan kesiapan maksimal.

"Besok tidak bisa dihitung dari statistik tahun-tahun sebelumnya. Siapa yang siap, siapa yang fight, itu yang akan memenangkan pertandingan," ujarnya.

Persela Lamongan membawa modal tiga kemenangan beruntun dan sembilan gol tanpa kebobolan jelang menghadapi Barito Putera pada pekan keempat.
Sumber Antara
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TAGS   Persela Lamongan Persela vs Barito Putera liga 2 pegadaian championship

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