Jose Gomes Uji Sejumlah Pemain Lokal Saat Madura United Hadapi Persekabpas

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persekabpas Pasuruan dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat (2/10).

Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan Madura United selama jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 akibat agenda FIFA Matchday.

Madura United tampil dominan dengan terus menggempur pertahanan Persekabpas yang baru promosi ke Liga Nusantara 2026/27.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengaku senang dengan jalannya pertandingan tersebut.

Menurut pelatih asal Portugal itu, laga melawan Persekabpas memberikan pengalaman berharga bagi anak asuhnya karena tim lawan menerapkan permainan bertahan.

Situasi tersebut membuat Hugo Gomes dan kolega dituntut lebih kreatif untuk mencari celah dan membongkar pertahanan lawan.

"Dari permainan, saya suka karena kami menguasai bola. Mereka sangat bertahan, jadi bola harus terus berjalan. Setelah kami mencetak gol, baru kami bisa membuka peluang lagi. Itu memang berat, tetapi uji coba seperti ini bagus bagi kami untuk lebih kreatif dalam membongkar pertahanan lawan," kata Jose Gomes dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (3/10).

Dalam pertandingan tersebut, Jose Gomes juga memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang jarang tampil di kompetisi, terutama pemain lokal.