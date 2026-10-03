Tavares Buka Pintu untuk Pemain Junior, Usia 15 Tahun Bisa Dipanggil Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 dimanfaatkan Persebaya Surabaya untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda dari Persebaya Junior berlatih bersama tim utama.

Tak hanya menjaga kondisi fisik pemain senior, tim pelatih juga berencana mengajak empat hingga lima pemain muda bergabung dalam sesi latihan skuad utama.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan kesempatan tersebut diberikan sebagai bagian dari proses pemantauan pemain muda yang dinilai memiliki potensi untuk membantu tim utama.

“Target kami selalu untuk melihat pemain-pemain yang memiliki potensi untuk membantu tim utama. Selain itu, saya juga sempat memantau beberapa pertandingan mereka lewat video, dan itulah tujuannya,” kata Tavares dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (3/10).

Menurut pelatih asal Portugal itu, usia bukan menjadi penghalang bagi pemain muda untuk mendapatkan kesempatan berlatih bersama tim utama.

Selama memiliki kemampuan yang dinilai dapat membantu tim, Bernardo terbuka memberikan kesempatan kepada pemain junior untuk menunjukkan potensinya.

Mantan pelatih PSM Makassar itu mengatakan pemantauan pemain muda tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan jangka panjang.

Pemain junior yang dianggap sudah memiliki kemampuan dan kesiapan juga berpeluang mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan tim utama.