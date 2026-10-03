Baru 3 Laga, Danilo Santacruz Sudah Catat 1 Gol dan 3 Assist untuk Madura United

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Pemain asing Madura United FC Danilo Santacruz mulai menemukan kenyamanan bersama Laskar Sape Kerrab pada awal kompetisi BRI Super League 2026/27.

Kenyamanan tersebut turut terlihat dari kontribusi pemain asal Paraguay itu dalam tiga pertandingan awal Madura United. Santacruz telah mencetak satu gol dan menyumbangkan tiga assist.

Catatan tersebut membuat pemain bernomor punggung delapan itu masuk jajaran top assist sementara BRI Super League 2026/27 bersama pemain Dewa United Banten FC Taisei Marukawa.

Santacruz mengatakan performanya tidak terlepas dari proses adaptasi yang berjalan positif sejak bergabung dengan Madura United.

Dia merasa semakin memahami karakter permainan tim sekaligus mengetahui kualitas dan karakter rekan-rekannya di lapangan.

"Saya merasa sangat nyaman di sini. Saya bisa menikmati setiap pertandingan dan latihan bersama tim. Yang paling penting adalah kami saling membantu dan terus bekerja sebagai sebuah tim," kata Santacruz dikutip dari laman ileague.id, Kamis (1/10).

Pemain berpaspor Paraguay tersebut menilai hubungan positif di dalam tim menjadi salah satu faktor yang membantunya tampil maksimal dan lebih lepas.

Kondisi itu membuat Santacruz bisa memberikan kontribusi lebih untuk Madura United pada awal musim 2026/27.