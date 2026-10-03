De Red FC Kalah dari Persipura, Aji Santoso: Kami Panik dan Kurang Tenang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih De Red FC Aji Santoso mengungkap penyebab timnya kalah 1-3 dari Persipura Jayapura pada pekan keempat Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027.

Menurut Aji, kepanikan dan kurangnya ketenangan menjadi faktor yang membuat De Red FC kehilangan peluang meraih poin.

De Red FC sebenarnya sempat unggul lebih dulu melalui Supriadi pada menit ke-47. Gol tersebut tercipta setelah Supriadi memanfaatkan umpan Fahd Alchoir.

Pada saat itu, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Sinim mendapat kartu merah hasil tinjauan VAR pada babak pertama. Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan De Red FC.

Persipura menyamakan kedudukan melalui Kelly Sroyer pada menit ke-56. Tiga menit kemudian, tim berjuluk Mutiara Hitam itu berbalik unggul melalui Febrianto Uopmabin.

Persipura kemudian menambah keunggulan pada menit ke-64 melalui gol bunuh diri kapten De Red FC El Burji. Aji menilai timnya justru panik setelah Persipura mencetak gol penyama kedudukan.

“Ketika lawan bisa mencetak gol, kembali lagi panik, kurang tenang. Sehingga peluang yang seharusnya kami mendapatkan poin akhirnya kehilangan,” kata Aji saat konferensi pers seusai pertandingan, Jumat (2/10).

Pelatih yang pernah menangani sejumlah klub Liga Indonesia itu menyebut dua gol tambahan Persipura tidak terlepas dari kesalahan pemain belakang De Red FC.