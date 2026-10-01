De Red FC Bermodal Kemenangan, Persipura Siapkan Game Plan Khusus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persipura Jayapura mewaspadai De Red FC yang datang dengan modal kemenangan pada pertandingan sebelumnya. Kedua tim akan bertemu pada pekan keempat Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jumat (2/10).

Pelatih Persipura Jayapura Regi Aditya mengatakan kemenangan De Red FC pada laga sebelumnya membuat timnya semakin waspada.

“Adanya hasil yang baik yang didapatkan oleh De Red FC di pertandingan terakhir membuat kami semakin siaga, semakin waspada untuk mempersiapkan bagaimana game plan yang akan kami lakukan di pertandingan besok,” kata Regi saat konferensi pers prapertandingan, Kamis (1/10).

Menurut dia, hasil tiga pertandingan awal Persipura turut memengaruhi kesiapan dan mental tim. Namun, kondisi tersebut tidak ingin dijadikan beban. Sebaliknya, Regi menjadikannya sebagai pemacu agar para pemain tampil maksimal.

“Kami makin terpacu, makin bersemangat untuk bisa menjalankan taktik untuk pertandingan besok dan memberikan 100 persen besok di pertandingan,” ujarnya.

Persipura memang belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan awal musim ini.

Meski demikian, Regi meminta pemain tidak terbebani dengan hasil tersebut. Menurut dia, kompetisi masih panjang sehingga tim masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki catatan pertandingan.

Sejumlah sesi latihan setelah menghadapi Persis Solo juga disebut berjalan positif. Hal itu menjadi modal bagi Persipura untuk membangun kepercayaan antarpemain sekaligus menciptakan lingkungan latihan yang membuat pemain dapat tampil tanpa tekanan berlebihan.