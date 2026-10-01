Persipura Belum Menang dalam 3 Laga, Aji Santoso Waspadai Motivasi Berlipat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih De Red FC Aji Santoso mewaspadai motivasi Persipura Jayapura yang memburu kemenangan pada pekan keempat Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jumat (2/10).

Aji mengatakan Persipura memiliki motivasi berlipat setelah belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan awal kompetisi.

"Kami harus mengantisipasi semangat dari Persipura karena dalam tiga pertandingan mereka belum mendapatkan kemenangan, sehingga kali ini mereka pasti termotivasi," kata Aji saat konferensi pers prapertandingan di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Kamis.

Menurut pelatih asal Malang itu, kondisi tersebut justru bisa membuat Persipura tampil lebih agresif untuk mendapatkan hasil positif.

Karena itu, Aji meminta para pemain De Red FC tidak terpengaruh dengan situasi lawan.

Dia mengingatkan anak asuhnya untuk tetap percaya diri, bermain tenang, dan menjalankan gaya permainan yang telah dipersiapkan.

"Kami tahu Persipura dihuni oleh pemain-pemain yang cukup berpengalaman di kompetisi kali ini," ujarnya.