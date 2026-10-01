Kabut Asap Karhutla, Laga Isenmulang Kalteng FC vs Persebaya Dipindah ke Lampung

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Isenmulang Kalteng FC kembali gagal menggelar laga kandang di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya pada BRI Super League 2026/27.

Pertandingan pekan keempat melawan Persebaya Surabaya resmi dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Pemindahan venue tersebut diumumkan manajemen Isenmulang Kalteng FC melalui akun Instagram resmi klub @isenmulangkaltengfc.

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Dalam pengumuman tersebut, perubahan lokasi pertandingan mengacu pada keputusan Circular #10 dari I.League selaku operator kompetisi.

Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti wilayah Kota Palangka Raya menjadi salah satu pertimbangan pemindahan pertandingan.

Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan faktor kesehatan dan keselamatan pemain sehingga pertandingan tidak dapat digelar di Stadion Tuah Pahoe.

Sebelumnya, Isenmulang juga harus memindahkan laga kandang melawan Bali United FC ke Gianyar karena kondisi serupa.

Selain memindahkan lokasi pertandingan, manajemen klub memastikan laga melawan Persebaya digelar tanpa penonton.