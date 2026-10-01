JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Jeda Kompetisi, Madura United Gelar Dua Uji Coba untuk Jaga Ritme Pemain

Jeda Kompetisi, Madura United Gelar Dua Uji Coba untuk Jaga Ritme Pemain

Kamis, 01 Oktober 2026 – 13:08 WIB
Jeda Kompetisi, Madura United Gelar Dua Uji Coba untuk Jaga Ritme Pemain - JPNN.com Jatim
Madura United menyiapkan dua laga uji coba pada 2 dan 3 Oktober untuk menjaga game conditioning pemain selama jeda BRI Super League 2026/27. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC menyiapkan dua laga uji coba pada Jumat dan Sabtu 2-3 Oktober untuk menjaga kondisi pertandingan para pemain selama jeda kompetisi BRI Super League 2026/27.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengatakan agenda tersebut penting, terutama bagi pemain yang minim menit bermain atau bahkan belum tampil pada awal musim ini.

"Kami merencanakan uji coba pada Jumat dan Sabtu. Ini sangat penting terutama menjaga game conditioning bagi pemain yang jarang mendapatkan menit bermain atau bahkan belum bermain pada musim ini," kata Jose Gomes dikutip dari laman ileague.id, Kamis (1/10).

Baca Juga:

Menurut pelatih asal Portugal itu, pertandingan uji coba juga menjadi kesempatan bagi seluruh pemain untuk menjaga kebugaran sekaligus meningkatkan progres bersama tim.

Madura United telah menjalani tiga pertandingan pada awal kompetisi. Laskar Sape Kerrab mengalahkan Persijap Jepara 2-0, PSS Sleman 3-1, dan PSIM Yogyakarta 2-1.

Hasil tersebut membuat Madura United mengoleksi sembilan poin dan berada di posisi runner-up klasemen sementara. Mereka mencetak tujuh gol dan baru kebobolan dua gol serta mencatat satu clean sheet.

Baca Juga:

Jose Gomes menilai jeda kompetisi yang cukup panjang dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan kesiapan seluruh pemain.

"Jadi, semua pemain bisa memiliki progres yang sangat bagus di tim, apalagi kami punya waktu panjang untuk jeda kompetisi," ujarnya.

Madura United menyiapkan dua laga uji coba pada 2 dan 3 Oktober untuk menjaga game conditioning pemain selama jeda BRI Super League 2026/27.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   madura united jeda kompetisi Jose Gomes BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 laskar sape kerrab

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU