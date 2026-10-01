Jeda Kompetisi, Madura United Gelar Dua Uji Coba untuk Jaga Ritme Pemain

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC menyiapkan dua laga uji coba pada Jumat dan Sabtu 2-3 Oktober untuk menjaga kondisi pertandingan para pemain selama jeda kompetisi BRI Super League 2026/27.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengatakan agenda tersebut penting, terutama bagi pemain yang minim menit bermain atau bahkan belum tampil pada awal musim ini.

"Kami merencanakan uji coba pada Jumat dan Sabtu. Ini sangat penting terutama menjaga game conditioning bagi pemain yang jarang mendapatkan menit bermain atau bahkan belum bermain pada musim ini," kata Jose Gomes dikutip dari laman ileague.id, Kamis (1/10).

Menurut pelatih asal Portugal itu, pertandingan uji coba juga menjadi kesempatan bagi seluruh pemain untuk menjaga kebugaran sekaligus meningkatkan progres bersama tim.

Madura United telah menjalani tiga pertandingan pada awal kompetisi. Laskar Sape Kerrab mengalahkan Persijap Jepara 2-0, PSS Sleman 3-1, dan PSIM Yogyakarta 2-1.

Hasil tersebut membuat Madura United mengoleksi sembilan poin dan berada di posisi runner-up klasemen sementara. Mereka mencetak tujuh gol dan baru kebobolan dua gol serta mencatat satu clean sheet.

Jose Gomes menilai jeda kompetisi yang cukup panjang dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan kesiapan seluruh pemain.

"Jadi, semua pemain bisa memiliki progres yang sangat bagus di tim, apalagi kami punya waktu panjang untuk jeda kompetisi," ujarnya.