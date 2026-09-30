Persebaya Ingin Buktikan Bisa Raih 3 Poin Saat Lawan Isenmulang Kalteng FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengingatkan anak asuhnya, untuk membuktikan keinginannya untuk menang melawan Isenmulang Kalteng FC, dalam lanjutan BRI Super League.

Tavares mengatakan Isenmulang Kalteng FC membutuhkan tiga poin penuh saat menjamu Persebaya. Karena tim tersebut berada di posisi 18 dengan hanya memiliki poin minus dua.

“Tim lawan pasti sangat berambisi mengamankan poin saat menghadapi kami, karena mereka sedang berada di dasar klasemen,” kata Tavares saat sesi latihan, Rabu (30/9).

Di sisi lain, Tim Bajul Ijo juga membutuhkan tiga poin dalam pekan keempat kompetisi BRI Super League. Sebab, mereka sebelumnya ditahan Garudayaksa FC dengan skor 1-1 di kandang.

“Jika kami ingin mengamankan tiga poin penuh, kami harus membuktikan di dalam lapangan bahwa kami punya keinginan menang yang lebih besar daripada mereka,” jelasnya.

Tavares mengaku telah mempelajari pola tim asal Palangka Raya tersebut dalam setiap pertandingan. Salah satunya, cara bermain yang lebih mengandalkan serangan balik cepat.

Baca Juga: Bernardo Tavares Ungkap Fokus Persebaya Selama Jeda Kompetisi

“Tim yang bisa menerapkan dua sistem berbeda, mereka bermain dengan skema tiga bek maupun empat bek. Biasanya mereka lebih mengandalkan transisi menyerang,” ucapnya.

Pelatih asal Portugal tersebut pun menyiapkan skema yang bisa menahan dua pola permainan Isenmulang Kalteng FC. Dia ingin timnya bisa membuktikan itu dalam pertandingan.