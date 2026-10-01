Arema FC Kembali Berlatih Setelah Jeda 7 Hari, Persiapan Hadapi Bhayangkara FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC kembali menggelar latihan setelah para pemain mendapatkan waktu istirahat selama tujuh hari di tengah jeda internasional BRI Super League 2026/27.

Arkhan Fikri dan kawan-kawan mulai kembali menjalani latihan bersama sejak Minggu (27/9). Sesi latihan tersebut dipimpin asisten pelatih Andre Caldas karena pelatih kepala Marcos Santos masih berada di Brasil untuk keperluan pribadi.

Andre menilai jeda kompetisi memberikan kesempatan bagi para pemain untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus menyegarkan pikiran.

Menurutnya, jeda antara pertandingan terakhir dan laga berikutnya cukup panjang, yakni mencapai 22 hari. Karena itu, pemain membutuhkan waktu untuk beristirahat sebelum kembali menjalani program latihan tim.

“Perkembangannya sangat bagus. Jeda waktu antara pertandingan terakhir dan pertandingan berikutnya mencapai 22 hari, itu waktu yang cukup lama,” kata Andre dikutip dari laman ileague.id, Kamis (1/10).

“Jadi, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, para pemain perlu menyegarkan diri serta mengistirahatkan fisik dan pikiran sebelum kembali berlatih. Mereka semua melakukannya dan kembali dalam kondisi prima,” imbuh pelatih berusia 38 tahun itu.

Meski mendapatkan waktu istirahat, pemain Arema FC tidak sepenuhnya lepas dari aktivitas latihan.

Tim pelatih sebelumnya telah memberikan program latihan yang bisa dijalankan masing-masing pemain selama berada di luar tim. Program tersebut diberikan dengan panduan dari pelatih fisik Arema FC.