Kabar Terbaru 4 Pemain Madura United: Lulinha Segera Comeback, Jordy Pemulihan 2 Bulan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Kabar terbaru datang dari kondisi sejumlah pemain Madura United FC yang masih menjalani pemulihan cedera pada awal BRI Super League 2026/27.

Dokter tim Madura United Irsyad Ramadhan mengatakan beberapa pemain menunjukkan progres positif dan diproyeksikan segera kembali bergabung dengan tim.

Salah satunya kapten Madura United Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha. Pemain asal Brasil itu mengalami cedera pada betis kaki kanan dan kiri.

Setelah menjalani pemeriksaan MRI dan mendapatkan injeksi secretome, Lulinha kini telah memasuki fase keempat dalam program pemulihan.

Irsyad menyebut kondisi Lulinha terus menunjukkan perkembangan positif. Tim medis menargetkan pemain bernomor punggung 11 tersebut dapat kembali mengikuti latihan bersama tim dalam beberapa hari ke depan.

“Lulinha mengalami cedera betis pada kaki kanan dan kiri. Setelah dilakukan tindakan MRI dan injeksi secretome, saat ini ia telah memasuki fase empat tahap pemulihan dengan progres yang cukup baik, dan ditargetkan dapat bergabung kembali dengan tim dalam beberapa hari ke depan,” jelas Irsyad dikutip dari laman ileague.id, Kamis (1/10).

Sementara itu, kiper Madura United M Dicky Indrayana masih menjalani rehabilitasi akibat cedera betis kanan.

Program pemulihan Dicky meliputi latihan penguatan dan terapi. Berdasarkan estimasi tim medis, dia membutuhkan waktu sekitar dua pekan sebelum kembali berlatih bersama tim.