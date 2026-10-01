Risto Mitrevski Kembali ke Persebaya, Langsung Dihajar Latihan Berat Bernardo Tavares

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Senyum terlihat di wajah Risto Mitrevski saat menginjakkan kaki di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Bek Persebaya itu kembali menjalani latihan bersama rekan-rekannya setelah mendapatkan waktu istirahat selama beberapa hari.

Skuad Persebaya kembali berlatih sebagai bagian dari persiapan menghadapi pekan keempat BRI Super League. Meski langsung mendapat menu latihan fisik dengan intensitas cukup tinggi dari pelatih Bernardo Tavares, Risto menyebut atmosfer tim tetap positif.

Bagi pemain asal Makedonia Utara tersebut, kembali berkumpul dengan tim setelah jeda menjadi momen yang menyenangkan.

Menurut Risto, seluruh pemain juga menunjukkan semangat yang sama untuk kembali bekerja keras dan menatap pertandingan berikutnya.

“Setelah menjalani beberapa hari tanpa latihan bersama, tentu senang bisa kembali berkumpul dan berlatih bersama tim. Semua pemain juga terlihat senang bisa kembali ke lapangan. Sekarang kami mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya,” ujar Risto dikutip dari laman resmi klub, Kamis (1/10).

Latihan perdana setelah jeda memang tidak berjalan ringan. Bernardo Tavares langsung memberikan menu fisik untuk mengembalikan kebugaran para pemain. Risto bahkan berkelakar sesi latihan tersebut menjadi salah satu latihan terberat yang dijalaninya.

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Namun, kondisi itu tidak menjadi persoalan bagi pemain berusia 34 tahun tersebut. Dia memahami latihan dengan intensitas tinggi dibutuhkan setelah para pemain mendapatkan waktu beristirahat.

“Latihan hari ini mungkin menjadi salah satu yang paling berat. Namun, itu tidak masalah karena kami sebelumnya mendapatkan beberapa hari untuk beristirahat dan masing-masing pemain juga memiliki program latihan yang harus dijalankan. Semua pemain profesional dan menjalankan tugasnya dengan baik,” bebernya.