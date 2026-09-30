Hadapi Isenmulang Kalteng FC, Persebaya Mulai Persiapan dengan Latihan Fisik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah menikmati waktu istirahat selama jeda kompetisi, para pemain Persebaya Surabaya kembali berkumpul dan menjalani latihan.

Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) menjadi tempat skuad Green Force mengawali persiapan menghadapi pertandingan berikutnya.

Persebaya menjalani latihan perdana setelah jeda kompetisi pada Selasa (29/9). Di bawah arahan pelatih Bernardo Tavares, para pemain langsung mendapat menu latihan fisik.

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Program tersebut menjadi langkah awal untuk mengembalikan kebugaran dan intensitas pemain setelah beberapa hari beristirahat.

Jeda kompetisi sebelumnya dimanfaatkan para pemain untuk memulihkan kondisi. Kini, fokus mulai diarahkan untuk membangun kesiapan menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League 2026/27.

“Hari ini para pemain menjalani latihan fisik agar tetap terjaga kebugarannya. Target kami adalah meningkatkan kondisi fisik mereka agar ke depannya kami memiliki lebih banyak pilihan pemain yang siap dengan kondisi yang lebih baik untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya,” ujar Tavares dikutip dari laman resmi klub, Rabu (30/9).

Dalam sesi latihan tersebut, mayoritas pemain mengikuti program bersama tim, termasuk Ernando Ari Sutaryadi.

Sementara itu, Francisco Rivera, Alfan Suaib, dan Matheus Lagoa masih menjalani latihan secara terpisah karena kondisi mereka belum mencapai 100 persen.