JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Bernardo Tavares Ungkap Fokus Persebaya Selama Jeda Kompetisi

Bernardo Tavares Ungkap Fokus Persebaya Selama Jeda Kompetisi

Rabu, 30 September 2026 – 09:34 WIB
Bernardo Tavares Ungkap Fokus Persebaya Selama Jeda Kompetisi - JPNN.com Jatim
Persebaya kembali berlatih setelah libur sepekan. Bernardo Tavares fokus meningkatkan kondisi fisik pemain selama jeda BRI Super League. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 dimanfaatkan Persebaya Surabaya untuk meningkatkan kondisi fisik pemain.

Setelah mendapat libur selama sepekan, skuad Bajul Ijo kembali berkumpul dan menjalani latihan di Lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Selasa (29/9) sore.

Latihan tersebut lebih banyak difokuskan pada pemeliharaan sekaligus peningkatan kebugaran pemain. Tim pelatih juga melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi masing-masing pemain setelah menjalani tiga pertandingan pada awal musim.

Baca Juga:

Persebaya sebelumnya menutup pekan ketiga BRI Super League 2026/27 dengan hasil imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC di Stadion GBT, Sabtu (19/9).

Kompetisi kemudian memasuki jeda sekitar tiga pekan karena agenda FIFA Matchday.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan masa jeda bukan berarti seluruh pemain berhenti beraktivitas. 

Baca Juga:

Menurut dia, program latihan tetap diberikan agar kondisi fisik pemain terjaga. Terlebih, beberapa pemain masih belum berada dalam kondisi 100 persen.

“Hari ini para pemain menjalani latihan fisik agar tetap terjaga kebugarannya, jadi ini bukan hari libur. Saat ini kami sedang memeriksa kondisi para pemain, karena ada beberapa dari mereka yang belum 100 persen bugar seperti yang Anda lihat pada pertandingan terakhir,” ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Rabu (30/9).

Persebaya kembali berlatih setelah libur sepekan. Bernardo Tavares fokus meningkatkan kondisi fisik pemain selama jeda BRI Super League.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persebaya jeda kompetisi FIFA Matchday BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 Bernardo Tavares fisik pemain

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU