Bernardo Tavares Ungkap Fokus Persebaya Selama Jeda Kompetisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 dimanfaatkan Persebaya Surabaya untuk meningkatkan kondisi fisik pemain.

Setelah mendapat libur selama sepekan, skuad Bajul Ijo kembali berkumpul dan menjalani latihan di Lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Selasa (29/9) sore.

Latihan tersebut lebih banyak difokuskan pada pemeliharaan sekaligus peningkatan kebugaran pemain. Tim pelatih juga melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi masing-masing pemain setelah menjalani tiga pertandingan pada awal musim.

Persebaya sebelumnya menutup pekan ketiga BRI Super League 2026/27 dengan hasil imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC di Stadion GBT, Sabtu (19/9).

Kompetisi kemudian memasuki jeda sekitar tiga pekan karena agenda FIFA Matchday.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan masa jeda bukan berarti seluruh pemain berhenti beraktivitas.

Menurut dia, program latihan tetap diberikan agar kondisi fisik pemain terjaga. Terlebih, beberapa pemain masih belum berada dalam kondisi 100 persen.

“Hari ini para pemain menjalani latihan fisik agar tetap terjaga kebugarannya, jadi ini bukan hari libur. Saat ini kami sedang memeriksa kondisi para pemain, karena ada beberapa dari mereka yang belum 100 persen bugar seperti yang Anda lihat pada pertandingan terakhir,” ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Rabu (30/9).