Persik Kediri Tambah 2 Pemain Muda, Bisa Main di Banyak Posisi

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri menambah kekuatan skuad menjelang penutupan jendela transfer pertama BRI Super League 2026/27. Macan Putih merekrut dua pemain muda, yakni Muhammad Badrian Ilham dan Marselinus Ama Ola.

Keduanya memiliki kemampuan bermain di lebih dari satu posisi alias versatile. Karakter tersebut dinilai bisa memberikan opsi tambahan bagi pelatih dalam mengarungi kompetisi musim ini.

Badrian Ilham didatangkan dari Persis Solo yang berlaga di Pegadaian Championship 2026/27.

Pemain kelahiran 11 Juni 2002 itu memiliki kemampuan bermain di lini tengah, mulai dari gelandang serang, gelandang tengah hingga gelandang bertahan.

Kemampuan tersebut sudah diperlihatkannya ketika memperkuat Persita pada 2023 hingga 2025.

Dalam periode tersebut, Badrian tercatat tampil dalam 34 pertandingan dan menyumbangkan satu gol serta dua assist.

Sementara itu, Marselinus Ama Ola mulai mencuri perhatian ketika memperkuat Timnas Indonesia U-20 di bawah asuhan Indra Sjafri pada Piala AFF U-19 2024.

Pemain asal Nusa Tenggara Timur kelahiran 21 Maret 2005 tersebut memiliki posisi natural sebagai sayap kanan.