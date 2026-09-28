Persela Lamongan Makin Ganas, 3 Laga Awal Menang dan Belum Kebobolan
jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan tampil impresif pada awal Pegadaian Championship 2026/2027. Laskar Joko Tingkir mencatat tiga kemenangan beruntun setelah menghancurkan PSBS Biak dengan skor telak 6-0 di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (27/9).
Hasil tersebut membuat Persela sudah mengoleksi sembilan gol dari tiga pertandingan tanpa sekalipun kebobolan.
Sebelumnya, Persela mengalahkan Persis Solo 2-0 dan Persiba Balikpapan 1-0. Saat menghadapi PSBS, Kushedya Hari Yudo dan Juninho Cabral menjadi bintang kemenangan Persela dengan masing-masing mencetak dua gol.
Yudo membuka keunggulan pada menit ke-13 sebelum Juninho Cabral menggandakan skor pada menit ke-24.
Juninho kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-29. Yudo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-40 untuk membawa Persela unggul 4-0 hingga turun minum.
Persela menambah dua gol pada babak kedua. Caique Souza mencetak gol pada menit ke-81, sedangkan kapten Dendi Sulistyawan melengkapi kemenangan 6-0 pada masa tambahan waktu menit ke-90+1.
Pelatih Persela Bima Sakti menyebut kemenangan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kolektivitas seluruh pemain.
Menurut dia, tim juga sudah melakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dari pertandingan sebelumnya.
Persela Lamongan mencatat tiga kemenangan beruntun di Pegadaian Championship 2026/2027 setelah menghajar PSBS Biak 6-0 tanpa kebobolan.
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