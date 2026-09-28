Persela Lamongan Makin Ganas, 3 Laga Awal Menang dan Belum Kebobolan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan tampil impresif pada awal Pegadaian Championship 2026/2027. Laskar Joko Tingkir mencatat tiga kemenangan beruntun setelah menghancurkan PSBS Biak dengan skor telak 6-0 di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (27/9).

Hasil tersebut membuat Persela sudah mengoleksi sembilan gol dari tiga pertandingan tanpa sekalipun kebobolan.

Sebelumnya, Persela mengalahkan Persis Solo 2-0 dan Persiba Balikpapan 1-0. Saat menghadapi PSBS, Kushedya Hari Yudo dan Juninho Cabral menjadi bintang kemenangan Persela dengan masing-masing mencetak dua gol.

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Yudo membuka keunggulan pada menit ke-13 sebelum Juninho Cabral menggandakan skor pada menit ke-24.

Juninho kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-29. Yudo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-40 untuk membawa Persela unggul 4-0 hingga turun minum.

Persela menambah dua gol pada babak kedua. Caique Souza mencetak gol pada menit ke-81, sedangkan kapten Dendi Sulistyawan melengkapi kemenangan 6-0 pada masa tambahan waktu menit ke-90+1.

Pelatih Persela Bima Sakti menyebut kemenangan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kolektivitas seluruh pemain.

Menurut dia, tim juga sudah melakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dari pertandingan sebelumnya.