PBPI Surabaya Tancap Gas Cetak Atlet Padel, Target Emas Porprov hingga PON

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Cabang Pengurus Besar Padel Indonesia (PBPI) Kota Surabaya resmi dilantik. Kepengurusan di bawah komando Rian Septrianto Maulana langsung tancap gas memperkuat ekosistem sekaligus mencetak atlet potensial.

Rian menegaskan PBPI Surabaya tidak ingin padel hanya menjadi tren sesaat. Cabang olahraga tersebut diharapkan berkembang secara berkelanjutan dan mampu melahirkan atlet berprestasi.

Menurut Rian, Surabaya memiliki modal infrastruktur yang cukup besar untuk mengembangkan olahraga padel.

“Saat ini terdapat sekitar 100 venue, di mana rata-rata setiap venue memiliki 4 hingga 5 lapangan. Tugas kita adalah menjaga agar padel terus berkembang secara berkelanjutan,” ujar Rian, Minggu (27/9).

Untuk mempercepat pembinaan, PBPI Surabaya melibatkan 104 pengurus dari berbagai unsur. Rian menyebut antusiasme para pengurus menjadi modal penting untuk menjalankan program organisasi.

Fokus terdekat adalah menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang. Padel akan dipertandingkan untuk kali pertama dalam ajang tersebut.

“Kami tancap gas mendukung target Kontingen Surabaya meraih 250 medali emas di Porprov. Kami optimistis cabang olahraga padel dapat berkontribusi menyumbangkan medali emas,” tegasnya.

Ketua PBPI Jawa Timur Rudi Risdianto mengatakan terbentuknya kepengurusan PBPI Surabaya melalui proses panjang dan penuh dinamika.