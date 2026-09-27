Jeda Kompetisi Bukan untuk Santai, Persik Kediri Genjot Fisik demi Permainan Intensitas Tinggi

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri memanfaatkan jeda panjang BRI Super League 2026/27 untuk menggenjot kondisi fisik para pemain.

Jeda kompetisi berlangsung bertepatan dengan kalender FIFA Matchday periode September-Oktober. Saat Timnas Indonesia bertarung di FIFA ASEAN Cup 2026, skuad Macan Putih memilih fokus meningkatkan kebugaran.

Setelah bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Arema FC, Bayu Otto dkk sempat mendapatkan libur selama empat hari.

Skuad Persik kini kembali berkumpul dan langsung menjalani agenda latihan fisik pada pekan pertama.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengatakan jeda kompetisi menjadi momentum untuk meningkatkan kondisi fisik pemain.

Menurut pelatih asal Spanyol itu, kebugaran skuadnya saat ini sudah cukup baik. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan kondisi fisik hingga mencapai level yang lebih ideal.

“Kami memanfaatkan pekan ini untuk mengembangkan kondisi fisik. Kami ingin meningkatkan hal yang sudah bagus sampai menemukan titik peak performa,” kata Marcos dikutip dari laman ileague.id, Minggu (27/9).

Marcos membutuhkan pemain dengan kondisi fisik prima untuk menjalankan karakter permainan yang diterapkannya musim ini.