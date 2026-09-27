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Bima Sakti Minta Persela Tak Remehkan PSBS Biak meski di Dasar Klasemen

Minggu, 27 September 2026 – 12:37 WIB
Bima Sakti Minta Persela Tak Remehkan PSBS Biak meski di Dasar Klasemen - JPNN.com Jatim
Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti (tengah) bersama pemainnya Rafiud Drajat saat mengikuti jumpa pers menjelang laga melawan PSBS Biak di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (26/9/2026). Persela membidik kemenangan untuk menjaga tren positif pada Pegadaian Championship 2026/2027. (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan diminta tidak terlena dengan dua kemenangan pada awal Pegadaian Championship 2026/2027.

Pelatih Persela Bima Sakti meminta anak asuhnya tetap bekerja keras saat menjamu PSBS Biak pada laga ketiga di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur, Minggu (27/9).

Bima Sakti menilai PSBS merupakan tim yang tetap harus diwaspadai meski saat ini berada di posisi terbawah klasemen sementara Grup B dengan minus empat poin.

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“PSBS bermain tanpa tekanan, memiliki banyak pemain muda dan beberapa pemain senior. Mereka tim yang bagus, jadi kami tidak boleh meremehkan dan harus bekerja keras untuk menang,” ujar Bima dalam jumpa pers sebelum pertandingan, Sabtu (26/9).

Persela datang dengan modal positif setelah mengalahkan Persis Solo dan Persiba Balikpapan.

Hasil tersebut menempatkan Laskar Joko Tingkir di posisi kedua klasemen sementara Grup B dengan lima poin.

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Menurut Bima, tambahan tiga poin penting untuk menjaga tren positif sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pemain menghadapi pertandingan berikutnya.

Dia juga melihat komunikasi dan chemistry antarpemain Persela semakin baik dibandingkan dua laga sebelumnya.

Persela Lamongan menghadapi PSBS Biak pada laga ketiga Championship 2026/2027. Bima Sakti meminta pemain tidak meremehkan lawan.
Sumber Antara
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TAGS   Persela Lamongan Bima Sakti Persela vs psbs biak pegadaian championship liga 2

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