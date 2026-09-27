Dua Laga, Dua Menang, Deltras FC Incar Tiga Poin di Kandang RANS Nusantara

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras FC bertekad menjaga momentum positif setelah meraih dua kemenangan pada awal kompetisi Championship 2026/2027.

Tim berjuluk The Lobster itu kini membidik kemenangan ketiga saat menghadapi tuan rumah RANS Nusantara FC pada laga pekan ketiga di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (27/9).

Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu mengatakan timnya memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri setelah menjalani pertandingan sebelumnya melawan Barito Putera.

Sebanyak 23 pemain juga disiapkan untuk dibawa menghadapi RANS Nusantara FC.

"Dua kemenangan kemarin sangat penting bagi kami karena sekitar 80 persen pemain Deltras merupakan pemain baru," kata Leonard, Sabtu (26/9).

Menurut Leonard, RANS Nusantara FC merupakan tim atraktif yang dihuni sejumlah pemain muda potensial.

Karena itu, dia meminta anak asuhnya menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan dan tidak menganggap remeh kekuatan lawan.

Dua kemenangan pada awal kompetisi menjadi modal penting bagi Deltras untuk menjaga momentum sekaligus mengejar target hasil maksimal pada setiap pertandingan.