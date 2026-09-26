Debut Bersama Persebaya, Reza Arya Tak Mau Santai Selama Jeda Kompetisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jeda kompetisi tidak membuat Reza Arya Pratama benar-benar bersantai. Penjaga gawang Persebaya Surabaya itu tetap menjalankan program latihan yang diberikan tim pelatih selama jeda FIFA Matchday.

Persebaya baru saja menutup pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 dengan hasil imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (19/9).

Setelah laga tersebut, kompetisi memasuki jeda sekitar dua pekan. Para pemain mendapat waktu untuk memulihkan kondisi sekaligus menjaga kebugaran melalui program latihan mandiri.

Reza mengatakan tim pelatih telah memberikan menu latihan yang wajib dijalankan masing-masing pemain selama masa jeda.

“Selama jeda kompetisi, kami tidak hanya libur. Pelatih sudah memberikan program latihan yang harus kami jalankan. Jadi, ketika kembali berkumpul dengan tim, kondisi kami bisa lebih baik dan siap bekerja lebih keras untuk pertandingan berikutnya,” kata Reza dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (26/9).

Menurut dia, kedisiplinan selama jeda penting untuk menjaga kebugaran dan ritme latihan pemain.

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“Latihan yang diberikan tentu kami jalankan dengan baik. Kami harus tetap menjaga kondisi, mulai dari kebugaran sampai intensitas latihan. Setelah kembali ke tim nanti, kami ingin berada dalam kondisi yang siap untuk mengikuti program dari pelatih,” tuturnya.

Hasil imbang melawan Garudayaksa juga menjadi bahan evaluasi bagi Reza dan seluruh pemain.