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7 Klub Belum Terkalahkan di BRI Super League, Madura United & Persija Sapu Bersih 3 Laga

Jumat, 25 September 2026 – 12:37 WIB
7 Klub Belum Terkalahkan di BRI Super League, Madura United & Persija Sapu Bersih 3 Laga - JPNN.com Jatim
Pesepak bola Madura United Juan Danilo Santacruz Gonzales (kedua kanan) berebut bola dengan pesepak bolla PSIM Rio Hardiawan (kanan) pada pertandingan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (18/9/2026). Madura United mengalahkan PSIM dengan skor 2-1. ANTARA FOTO/Moch Asim/wpa. (ANTARA FOTO/MOCH ASIM)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persaingan BRI Super League 2026/2027 hingga pekan ketiga berlangsung ketat. Sebanyak tujuh klub tercatat belum tersentuh kekalahan.

Dewa United menjadi pemuncak klasemen sementara dengan koleksi sepuluh poin dari empat pertandingan. Di bawahnya ada Madura United dan Persija Jakarta yang sama-sama mengoleksi sembilan poin.

Empat tim lain yang masih mempertahankan rekor tanpa kekalahan ialah Arema FC, Bhayangkara FC, Persita Tangerang, dan Persebaya Surabaya.

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Dari tujuh klub tersebut, Madura United dan Persija menjadi dua tim yang menyapu bersih tiga laga awal dengan kemenangan.

Madura United meraih kemenangan atas Persijap Jepara, PSS Sleman, dan PSIM Yogyakarta. Sementara Persija Jakarta mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United.

Dewa United Puncaki Klasemen

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Dewa United berada di posisi teratas dengan 10 poin dari empat laga. Mereka mencatat tiga kemenangan dan satu hasil imbang dengan torehan delapan gol.

Dewa United mengalahkan Persik Kediri 1-0, Borneo FC 3-1, dan PSIM Yogyakarta 2-1. Sementara satu hasil imbang didapat saat menghadapi Bhayangkara FC dengan skor 2-2.

Tujuh klub belum terkalahkan di BRI Super League 2026/2027. Dewa United memimpin klasemen, sedangkan Madura United dan Persija menyapu bersih tiga laga.
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TAGS   BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 Klasemen Liga 1 madura united Persija Persebaya

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