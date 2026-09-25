7 Klub Belum Terkalahkan di BRI Super League, Madura United & Persija Sapu Bersih 3 Laga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persaingan BRI Super League 2026/2027 hingga pekan ketiga berlangsung ketat. Sebanyak tujuh klub tercatat belum tersentuh kekalahan.

Dewa United menjadi pemuncak klasemen sementara dengan koleksi sepuluh poin dari empat pertandingan. Di bawahnya ada Madura United dan Persija Jakarta yang sama-sama mengoleksi sembilan poin.

Empat tim lain yang masih mempertahankan rekor tanpa kekalahan ialah Arema FC, Bhayangkara FC, Persita Tangerang, dan Persebaya Surabaya.

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Dari tujuh klub tersebut, Madura United dan Persija menjadi dua tim yang menyapu bersih tiga laga awal dengan kemenangan.

Madura United meraih kemenangan atas Persijap Jepara, PSS Sleman, dan PSIM Yogyakarta. Sementara Persija Jakarta mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United.

Dewa United Puncaki Klasemen

Dewa United berada di posisi teratas dengan 10 poin dari empat laga. Mereka mencatat tiga kemenangan dan satu hasil imbang dengan torehan delapan gol.

Dewa United mengalahkan Persik Kediri 1-0, Borneo FC 3-1, dan PSIM Yogyakarta 2-1. Sementara satu hasil imbang didapat saat menghadapi Bhayangkara FC dengan skor 2-2.