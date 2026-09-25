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JPNN.com Jatim Olahraga Gelandang Muda Persebaya Alan Maulana Dipanggil Timnas U-20, Disiapkan Hadapi Tiongkok

Gelandang Muda Persebaya Alan Maulana Dipanggil Timnas U-20, Disiapkan Hadapi Tiongkok

Jumat, 25 September 2026 – 12:07 WIB
Gelandang Muda Persebaya Alan Maulana Dipanggil Timnas U-20, Disiapkan Hadapi Tiongkok - JPNN.com Jatim
Aleandro Alan Maulana kembali mendapatkan panggilan memperkuat Timnas Indonesia U-20. Dok. Persebaya.id

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepercayaan kembali diberikan kepada Aleandro Alan Maulana. Gelandang muda Persebaya Surabaya itu mendapat panggilan memperkuat Timnas Indonesia U-20 dalam persiapan menuju AFC U-20 Asian Cup 2027.

Pemanggilan Alan tertuang dalam surat PSSI bernomor 5445/AGB/872/IX-2026. Dalam agenda tersebut, Garuda Muda dijadwalkan menjalani pemusatan persiapan sekaligus uji tanding melawan Timnas Tiongkok U-20 di Xianghe, Tiongkok.

Alan bersama pemain lainnya diminta sudah bergabung di Jakarta pada 28 September 2026. Program tersebut berlangsung hingga 6 Oktober 2026.

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“Dimohon yang bersangkutan sudah dapat bergabung di Jakarta pada tanggal 28 September 2026,” tulis surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

Pemanggilan ini melanjutkan perjalanan Alan bersama Garuda Muda. Sebelumnya, pemain berusia 18 tahun tersebut menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U-20 pada Kualifikasi Piala Asia U-20.

Indonesia ketika itu berada di Grup H bersama Australia, Laos, dan Malaysia. Garuda Muda meraih kemenangan atas Laos dan Australia sebelum bermain imbang melawan Malaysia.

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Hasil tersebut membuat Indonesia finis sebagai pemuncak Grup H sekaligus mengamankan tiket ke putaran final.

Alan turut mendapat kepercayaan dalam seluruh pertandingan tersebut. Dua laga dijalaninya sebagai starter hingga peluit akhir, sedangkan satu penampilan lainnya dimulai dari bangku cadangan.

Gelandang muda Persebaya Alan Maulana kembali dipanggil Timnas Indonesia U-20 untuk persiapan AFC U-20 Asian Cup 2027 dan uji coba melawan Tiongkok.
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TAGS   Gelandang Persebaya alan maulana Timnas U-20 Piala Asia Persebaya

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