Jersey Madura United Diserbu Suporter, Model Away Putih Jadi yang Paling Diburu

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Antusiasme suporter Madura United FC terhadap jersey baru Laskar Sape Kerrab untuk BRI Super League 2026/27 cukup tinggi.

Distro resmi Madura United yang berada di kompleks Kantor Madura United, Jalan Raya Panglegur, Pamekasan, bahkan terus didatangi suporter yang ingin memiliki jersey terbaru tim kebanggaan mereka.

Manajer Distro Madura United Badruddin mengatakan jersey baru sudah tersedia sejak laga kandang pertama menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Menurutnya, suporter yang datang untuk mendukung langsung Madura United di stadion banyak yang menyempatkan diri mampir ke distro resmi untuk membeli jersey.

"Antusiasnya suporter sangat tinggi. Sejak kami ready stok di distro, lawan Persijap, mereka berbondong-bondong ke sini untuk beli jersey baru," kata Badruddin, Rabu (23/9).

Dia mengungkapkan, sejak Jumat pekan lalu hingga Rabu (23/9), sebanyak 84 jersey telah terjual. Sebagian besar merupakan jersey baru yang dikenakan Madura United pada musim 2026/27.

Dari tiga jenis jersey baru yang dibanderol Rp550 ribu, jersey tandang berwarna putih menjadi yang paling banyak diburu suporter.

"Kalau yang terbanyak terjual itu yang putih, jersey away, yang digunakan saat lawan PSS," tuturnya.