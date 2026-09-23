Jose Gomes Raih Coach of the Week, Bawa Madura United Hattrick Kemenangan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Pelatih Madura United FC Jose Gomes meraih penghargaan Coach of the Week atas pencapaiannya bersama Laskar Sape Kerrab pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Pelatih asal Portugal itu mendapat apresiasi setelah membawa Madura United mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam.

Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan Madura United mencatat hattrick kemenangan pada awal kompetisi musim ini.

Hugo Gomes dan kolega sebelumnya mengalahkan Persijap dan PSS Sleman pada dua pertandingan pertama. Kemenangan atas PSIM juga terasa spesial karena Madura United sekaligus memutus catatan buruk saat menghadapi Laskar Mataram.

Pada musim 2025/26, Madura United selalu kalah dari PSIM dengan skor 1-2 dan 0-3. Penghargaan Coach of the Week menjadi apresiasi atas kinerja Jose Gomes dalam memimpin Madura United di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Meski senang menerima penghargaan tersebut, Jose menegaskan pencapaiannya bukan hasil kerja pribadi.

"Saya senang sekali bisa mendapatkan penghargaan ini (Coach of the Week), tapi hasil ini bukan hanya kerja saya pribadi. Semua berkat kerja keras tim, pemain, ofisial, dan juga dukungan suporter yang selalu mendukung kami saat pertandingan maupun di luar itu," ujar Jose, Selasa (22/9).

Dia berharap seluruh elemen Madura United dapat mempertahankan kerja sama dan terus meningkatkan performa tim pada pertandingan berikutnya.