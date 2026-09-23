Libur Jeda Internasional, Madura United Tetap Wajibkan Pemain Latihan Mandiri

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United memberikan waktu libur selama sembilan hari kepada para pemain selama jeda kompetisi BRI Super League akibat agenda FIFA Matchday.

Meski mendapatkan libur, Hugo Gomes dan kolega tetap diwajibkan menjalani program latihan mandiri yang telah disiapkan jajaran pelatih.

"Setelah pertandingan kemarin, tim memang diliburkan agak panjang, sekitar sembilan hari. Senin depan kami sudah kembali berlatih. Libur ini sekalian memanfaatkan jeda kompetisi FIFA Matchday," kata Manajer Madura United Umar A Wachdin dikutip laman ileague.id, Rabu (23/9).

Skuad Laskar Sape Kerrab dijadwalkan kembali berkumpul dan menjalani latihan bersama di Stadion Gelora Bangkalan pada Senin pekan depan.

Umar mengatakan latihan mandiri diberikan untuk menjaga kondisi fisik pemain selama masa libur.

"Ini tak sekadar libur, jajaran pelatih sudah memberikan menu latihan mandiri untuk menjaga kondisi pemain," ujarnya.

Program tersebut diharapkan membuat pemain tetap dalam kondisi bugar ketika kembali menjalani latihan bersama. Madura United memang tengah berada dalam tren positif pada awal kompetisi musim ini.

Tim asuhan Laskar Sape Kerrab tersebut berhasil menyapu bersih tiga pertandingan pertama BRI Super League dengan kemenangan.