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Libur Jeda Internasional, Madura United Tetap Wajibkan Pemain Latihan Mandiri

Rabu, 23 September 2026 – 12:37 WIB
Libur Jeda Internasional, Madura United Tetap Wajibkan Pemain Latihan Mandiri - JPNN.com Jatim
Pesepak bola Madura United Juan Danilo Santacruz Gonzales (kedua kanan) berebut bola dengan pesepak bolla PSIM Rio Hardiawan (kanan) pada pertandingan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (18/9/2026). Madura United mengalahkan PSIM dengan skor 2-1. ANTARA FOTO/Moch Asim/wpa. (ANTARA FOTO/MOCH ASIM)

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United memberikan waktu libur selama sembilan hari kepada para pemain selama jeda kompetisi BRI Super League akibat agenda FIFA Matchday.

Meski mendapatkan libur, Hugo Gomes dan kolega tetap diwajibkan menjalani program latihan mandiri yang telah disiapkan jajaran pelatih.

"Setelah pertandingan kemarin, tim memang diliburkan agak panjang, sekitar sembilan hari. Senin depan kami sudah kembali berlatih. Libur ini sekalian memanfaatkan jeda kompetisi FIFA Matchday," kata Manajer Madura United Umar A Wachdin dikutip laman ileague.id, Rabu (23/9).

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Skuad Laskar Sape Kerrab dijadwalkan kembali berkumpul dan menjalani latihan bersama di Stadion Gelora Bangkalan pada Senin pekan depan.

Umar mengatakan latihan mandiri diberikan untuk menjaga kondisi fisik pemain selama masa libur.

"Ini tak sekadar libur, jajaran pelatih sudah memberikan menu latihan mandiri untuk menjaga kondisi pemain," ujarnya.

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Program tersebut diharapkan membuat pemain tetap dalam kondisi bugar ketika kembali menjalani latihan bersama. Madura United memang tengah berada dalam tren positif pada awal kompetisi musim ini.

Tim asuhan Laskar Sape Kerrab tersebut berhasil menyapu bersih tiga pertandingan pertama BRI Super League dengan kemenangan.

Madura United libur sembilan hari selama jeda internasional. Para pemain tetap diwajibkan menjalani latihan mandiri untuk menjaga kebugaran.
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TAGS   madura united latihan mandiri FIFA Matchday jeda internasional BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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