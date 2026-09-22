PSIM Yogyakarta Kena Denda Rp100 Juta Seusai Laga Kontra Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PSIM Yogyakarta mendapat sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI setelah pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027.

PSIM dijatuhi denda Rp100 juta karena terlambat memasuki lapangan untuk menjalani babak kedua saat menghadapi Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (13/9).

Akibat keterlambatan tersebut, pertandingan babak kedua mengalami kemunduran selama 110 detik.

“Jenis pelanggaran terlambat memasuki lapangan pada babak kedua sehingga membuat pertandingan babak kedua mundur selama 110 detik. Keputusan denda Rp100 juta,” tulis hasil sidang Komdis PSSI dikutip Selasa (22/9).

Selain denda terhadap klub, Komdis PSSI juga menjatuhkan sanksi kepada pemain PSIM Adrian Cyparian Purzycki.

Purzycki mendapat kartu merah pada menit ke-50 pertandingan. Pemain tersebut dijatuhi larangan bermain dalam satu pertandingan dan denda Rp10 juta.

Sanksi itu diberikan sebagai konsekuensi tambahan atas pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan kontra Persebaya.

Dalam laga tersebut, Persebaya berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas PSIM. Persebaya baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-81 melalui sundulan striker Alex Martins setelah menerima umpan silang dari Francisco Rivera.