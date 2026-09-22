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PSIM Yogyakarta Kena Denda Rp100 Juta Seusai Laga Kontra Persebaya

Selasa, 22 September 2026 – 18:00 WIB
PSIM Yogyakarta Kena Denda Rp100 Juta Seusai Laga Kontra Persebaya - JPNN.com Jatim
Persebaya lawan PSIM Yogyakarta dalam laga lanjutan BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu (13/9) malam. Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PSIM Yogyakarta mendapat sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI setelah pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027.

PSIM dijatuhi denda Rp100 juta karena terlambat memasuki lapangan untuk menjalani babak kedua saat menghadapi Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (13/9).

Akibat keterlambatan tersebut, pertandingan babak kedua mengalami kemunduran selama 110 detik.

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“Jenis pelanggaran terlambat memasuki lapangan pada babak kedua sehingga membuat pertandingan babak kedua mundur selama 110 detik. Keputusan denda Rp100 juta,” tulis hasil sidang Komdis PSSI dikutip Selasa (22/9).

Selain denda terhadap klub, Komdis PSSI juga menjatuhkan sanksi kepada pemain PSIM Adrian Cyparian Purzycki.

Purzycki mendapat kartu merah pada menit ke-50 pertandingan. Pemain tersebut dijatuhi larangan bermain dalam satu pertandingan dan denda Rp10 juta.

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Sanksi itu diberikan sebagai konsekuensi tambahan atas pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan kontra Persebaya.

Dalam laga tersebut, Persebaya berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas PSIM. Persebaya baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-81 melalui sundulan striker Alex Martins setelah menerima umpan silang dari Francisco Rivera.

PSIM Yogyakarta didenda Rp100 juta oleh Komdis PSSI karena terlambat memasuki lapangan saat babak kedua melawan Persebaya Surabaya.
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TAGS   Komdis PSSI pelanggaran sepak bola PSIM Persebaya BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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