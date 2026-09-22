Kemenangan Lepas di Menit Akhir, Toni Firmansyah Sampaikan Maaf kepada Bonek dan Bonita

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tiga poin yang sudah berada di depan mata akhirnya lepas dari genggaman Persebaya Surabaya. Green Force harus puas berbagi angka dengan Garudayaksa FC setelah pertandingan pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (19/9), berakhir 1-1.

Gelandang Persebaya Toni Firmansyah pun menyampaikan permintaan maaf kepada Bonek dan Bonita yang memberikan dukungan sepanjang pertandingan.

Persebaya sebenarnya sudah berada di jalur kemenangan setelah Alex Martins mencetak gol pada menit ke-84. Sundulan penyerang asal Brasil itu membuat GBT bergemuruh sekaligus membawa Persebaya unggul 1-0.

Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan sekitar lima menit. Garudayaksa FC memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-89. Gawang Reza Arya akhirnya kembali bergetar dan Persebaya harus menerima satu poin.

Sebelumnya, Green Force juga sempat mencetak gol melalui Miguel Pereira pada awal babak kedua. Namun, gol tersebut dianulir setelah pemeriksaan VAR karena Miguel berada dalam posisi offside.

Hasil imbang tersebut tentu mengecewakan Persebaya maupun suporter yang hadir langsung di GBT.

Toni menyadari kekecewaan Bonek dan Bonita setelah kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya sirna.

“Pertama-tama mungkin saya meminta maaf kepada Bonek dan Bonita. Tentunya hasil yang tidak kita inginkan sore ini,” ucap Toni dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan.