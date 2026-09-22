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Persebaya Dihantam Masalah Cedera, 4 Pemain Jalani Rehabilitasi

Selasa, 22 September 2026 – 11:06 WIB
Persebaya Dihantam Masalah Cedera, 4 Pemain Jalani Rehabilitasi - JPNN.com Jatim
Jeda kompetisi akan dimanfaatkan oleh Persebaya untuk proses pemulihan sekaligus memantau perkembangan kondisi para pemain. Foto: Dok. Persebaya.id

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya langsung memanfaatkan jeda kompetisi setelah menghadapi Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 untuk memantau kondisi para pemain.

Perhatian khusus diberikan kepada empat penggawa Green Force yang mengalami masalah pada otot, yakni Ernando Ari Sutaryadi, Francisco Rivera, Alfan Suaib, dan rekrutan anyar Matheus Lagoa.

Keempat pemain tersebut mengalami keluhan pada bagian otot dengan lokasi berbeda. Ernando Ari dan Alfan Suaib mengalami masalah pada bagian paha. Sementara Rivera dan Matheus Lagoa mengalami keluhan pada otot betis.

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Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan kondisi keempat pemain menjadi perhatian tim selama jeda kompetisi. Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi masing-masing pemain.

“Mengenai kondisi pemain, kami harus melihat situasinya secara menyeluruh. Rivera mengalami cedera, Ernando juga cedera, Matheus mengalami cedera, Alfan juga termasuk,” ujar Tavares dikutip dari laman resmi klub, Selasa (22/9).

“Sekarang yang paling penting adalah memberikan waktu dan penanganan yang tepat agar mereka bisa pulih dengan baik,” imbuh pelatih asal Portugal tersebut.

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Kondisi Matheus Lagoa menjadi perhatian tersendiri karena pemain asal Brasil itu baru bergabung dengan Persebaya. Dia mengalami masalah saat menjalani sesi latihan ketiganya bersama Green Force.

“Sayangnya, Matheus mengalami cedera pada sesi latihan ketiga setelah dia datang. Saat itu dia hanya melakukan pemanasan dan berlari sendiri, tetapi kemudian mengalami cedera,” jelas Tavares.

Empat pemain Persebaya, Ernando Ari, Francisco Rivera, Alfan Suaib, dan Matheus Lagoa mengalami masalah otot dan menjalani rehabilitasi selama jeda kompetisi.
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TAGS   Persebaya pemulihan pemain BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 Ernando Ari matheus lagoa

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